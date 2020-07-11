Новосибирск, , 11:30 — REGNUM На трёх сибирских полигонах Центрального военного округа (ЦВО) в сложных условиях прошли тактико-специальные учения расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 41 общевойсковой армии округа. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

В учениях на полигонах «Юргинский», «Алейский» и «Кара-Хаак» приняли участие более 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе комплексов БПЛА «Орлан-10» и «Застава», из частей и соединений, дислоцируемых на территориях Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы.

Во время полётов, которые проводились в тёмное время суток, при старте с ограниченных площадок и на разных высотах, операторы отрабатывали управление одновременно несколькими «Орланами». В том числе в режиме, когда один из БПЛА работал в режиме ретранслятора для отдалённых аппаратов и при передаче управления на другой комплекс непосредственно в ходе полёта.

Также расчётами были отработаны различные задачи по ведению воздушной разведки в сложных условиях, а по искажению навигационного поля GPS.

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