Киев, , 10:34 — REGNUM Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса — это надолго, заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Об этом чиновник заявил в интервью «Главкому», материал опубликован сегодня, 11 июля.

«Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях — а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны», — отметил Резников.

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.

«Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут», — добавил вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Киев усиленно продвигает идею пересмотра Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и Резников является одним из главных лоббистов этой инициативы.

В частности, на днях чиновник заявил, что Запад должен поддержать пересмотр Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку они (соглашения) уже не отражают реалии.