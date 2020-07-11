Симферополь, , 10:40 — REGNUM Первый эшелон, который привез оборудование с материалами, предназначенными для строительства временного водопровода их Белогорска в Симферополь, прибыл на территорию республики Крым. Об этом 11 июля сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов, участвовавший во встрече поезда.

«Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь», — написал в своем сообщении глава Крыма.

Также он отметил, что в нынешнем году из-за погодных условий в Симферополе образовался некоторый дефицит пресной воды, из-за чего ему пришлось обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину и лично к главе минобороны РФ Сергею Шойгу.

«Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает», — отметил Аксенов и выразил благодарность за это заместителю министра обороны генерала армии Дмитрию Булгакову.

Кроме этого, глава региона указал, что задачи по строительству поставлены и работой обеспечены все подразделения.

«Результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя, что, в свою очередь, практически в полном объеме закроет потребность города в питьевой воде», — рассказал Аксенов и поблагодарил все подразделения, сотрудников железной дороги и коллег «за системный подход к работе».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам форума «Таврида» в Крыму.