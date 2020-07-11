Москва, , 09:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о деградации дипломатии на Западе. Речь об этом зашла в интервью главы государства для очередной программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что на Западе многие лидеры вместо цивилизованных конструктивных аргументов стали использовать откровенно хамские выражения. Но Россия останется верна правилам приличий, подчеркнул российский лидер. Он пояснил, почему это важно.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Владимир Путин.

Также Путин подчеркнул, что нарастающее противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.