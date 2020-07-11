Кронштадт, Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, пришёл отряд малых ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В отряд входят новейшие малые ракетные корабли (МРК) «Серпухов», «Советск» и «Мытищи», на борту которых размещено высокоточное ракетное оружие — крылатые ракеты «Калибр». А также МРК «Ливень», «Пассат» и ракетные катера «Чувашия», «Димитровград».

Корабли и катера, ошвартовавшиеся у причалов Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте, уже в день прибытия начнут тренировки движения в строю в Финском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, 8 июля прибыл отряд боевых катеров Каспийской флотилии. Ранее, 1 июля, в Кронштадт пришёл малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг», ставший первым прибывшим в Санкт-Петербург для празднования Дня ВМФ боевым кораблём.

Всего в параде в северной столице примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта, более четырёх тысяч военнослужащих.

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