11 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 11:16 — REGNUM Предшественник Мишустина во все годы своего председательствования обожал начинать речь с рассказа об объективных причинах, мешающих развитию экономики страны, о глобальных трудностях, которые правительство вынуждено преодолевать, но терпеливо преодолевает и обязательно преодолеет. Еще он любил обосновывать свои решения невозможностью принять иные, поэтому принимаемые и есть единственно верные. Ему никто публично не возражал и не критиковал ни в родной партии, ни в Государственной думе, ни в Совете Федерации. Такова политкорректность. Критика у нас ведется исключительно сверху вниз, а самокритика — явление давно забытое. Когда президент распустил правительство Медведева и переформатировал новый состав под концепцию своего послания, в партийно-политической элите, с трудом скрыв обескураженность и растерянность, ограничились взвешенными словами при хорошей мине.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

А ведь должны были торжествовать! Потому что смена кабинета подарила всем надежду, что страна наконец-то сможет избавиться от пустословия и антирекордов. Эти антирекорды ведомства стали устанавливать один за другим, начиная с бюджетных. Как и в 2018 году, показатели бюджета 2019 года продемонстрировали, как говорят умники, «отрицательный рост». Его исполнение на 94,2% оказалось одним из самых низких за все последние одиннадцать лет. По федеральным адресным инвестиционным программам (ФАИП) оно составило 76%. Бюджетные расходы недоисполнены на 1 трлн 122 млрд рублей. Треть из того, что израсходовано, пришлась на четвертый квартал, а в декабре — 18%. В 2019 г. темп прироста экономики замедлился до 1,3% при 2,5% годом раньше. Прирост оборота розничной торговли составил всего 1,6%, а объем платных услуг населению снизился на 0,9%. Уровень выполнения ФАИП тоже оказался самым низким, но уже за шестнадцать лет — 76%. На 1 января 2020 г., по данным Росстата, введено всего 47% объектов, подлежавших вводу в 2019 году.

Станок по производству медицинских масок в петербургском Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Теперь, когда все мы стали свидетелями и одновременно жертвами вирусного цунами, обнаружилась судьбоносность решения президента по переформатированию правительства. При всей его неожиданности оно оправдано со всех точек зрения. Безусловно, в период борьбы с инфекцией глубокое падение доходов, увеличение бедности, торможение экономического и технологического развития — это не чья-то вина, а наша общая беда. Демографический урон населению страны будет чрезмерным. И тем досаднее, если в исполнительной власти нового образца в центре и на местах как бельмо на глазу всплывают старые болячки, и возникает опасный соблазн списать свои грехи на объективные обстоятельства. Однако никак не спишешь на пандемию снижение рождаемости. На старте девятимесячного процесса зарождения новой человеческой жизни о ковиде никто еще и не подозревал. На финише этого процесса, при ковиде, детишек в нашей стране родилось значительно меньше, чем в это же время в 2019 году. Такова статистика. Сама природа уберегла потенциальных рожениц от испытаний. В Счетной же палате почему-то предпочитают использовать «медведевские» объяснения снижению рождаемости: «изменение привычного стиля жизни, высокий уровень неопределенности на рынке труда создают атмосферу неуверенности в завтрашнем дне, повышенного стресса, вызванного принципиально новыми для данного поколения условиями. Можно ожидать, что влияние данного стресса еще в течение нескольких лет будет отражаться на готовности семей планировать пополнение», — сообщается в пресс-релизе палаты. Посмотрим, как скажется на рождаемости весенняя парная самоизоляция.

День семьи, любви и верности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А как будут объяснять проблемы вялой работы в 2019 году и отставание почти по всем национальным проектам министерства и ведомства? Их информационные базы перестали обновляться в том же режиме, как это было в прошлом году. Правдивую информацию приходится разыскивать днем с огнем. Чтобы получить достоверную информацию о положении дел в стране, приходится ориентироваться на сообщения Счетной палаты, хотя это не мониторинговое ведомство, а контрольно-надзорное. Надо отдать должное: по частоте выпуска пресс-релизов в марте-июле Счетная палата не уступает сообщениям оперативного противоэпидемического штаба. Всего же за год палата опубликовала в полтора раза больше отчетов, чем в предыдущие годы. За 2019 год она провела 1281 экспертизу проектов нормативно-правовых актов, 319 проверок и аналитических мероприятий. По итогам проверок выявлено нарушений на 884,6 млрд рублей, что на 112 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

С начала года аннотации опубликованных экспертно-аналитических материалов палаты уже в самих заголовках и кратком изложении содержания свидетельствуют о больших управленческих проблемах. Например:

«Региональные вузы в современных условиях не выступают двигателями развития территорий»;

«В России нет достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. По-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки»;

«Систему управления развитием Дальнего Востока нужно менять. В рамках госпрограмм на 2018 — 2021 годы заложено 2,3 трлн рублей, однако не актуализирована принятая более 10 лет назад стратегия развития Дальнего Востока, не утверждена нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2035 года»;

«Меры поддержки СКФО не обеспечили ему опережающих темпов социально-экономического развития»;

«Отсутствует эффективная система стимулирования научной и научно-технической деятельности»;

«Государственная система миграционного и регистрационного учета «Мир» не в полной мере справляется со своими задачами. У одного и того же гражданина может быть указан разный пол. В досье на иностранного гражданина указываются несколько дат въезда при отсутствии дат выезда. Во входящей информационной системе «Российский паспорт» содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус «недействителен». В итоге только за первое полугодие 2019 года в систему было внесено свыше 114 тыс. изменений»;

«Нет методик оценки эффективности территорий с льготным режимом (индустриальные парки, промышленные кластеры и прочие). С 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд. рублей из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Более половины (59%) рабочих мест из 22 тыс. новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна»;

«Есть риски невыполнения поручения Президента по переселению граждан Сибири и Дальнего Востока из непригодного жилья»;

«Счетная палата: механизм выравнивания бюджетной обеспеченности регионов нуждается в трансформации»;

«Реализация госпрограммы «Социальная поддержка граждан» пока не привела к росту благосостояния жителей Дальнего Востока».

И так далее, и тому подобное.

Российский паспорт Duma.gov.ru

К чести аппарата Счетной палаты, отчеты перестали изобиловать терминами, стали писаться проще и сократились в объеме — информация предоставляется более концентрированно. Продолжается мониторинг исполнения национальных проектов. Такой публичный институт есть только в Счетной палате, поскольку другие центры мониторинга более закрыты, они в основном для целей работы самих министерств и ведомств и не являются настолько открытыми. В результате только от Счетной палаты получены данные: в 2019 году естественная убыль населения достигла максимума за 11 лет. В прошлом году в России умерло на 316,2 тыс. человек больше, чем родилось. Рост российской экономики был почти в два раза меньше, чем годом ранее. Ситуация первого полугодия 2020 года пока не обнадеживает: расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757,5 млрд рублей из 2,156 трлн рублей. Исполнение полугодовых расходов превысило 25% лишь по десяти нацпроектам. Лидером, как и по итогам первых пяти месяцев, остается нацпроект «Здравоохранение» — расходы по этому направлению исполнены на 55,1% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют «Наука» (47,6%), «Жилье и городская среда» (42,8%), «Культура» (35,6%), «Демография» (35,3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (47,3%), «Образование» (28,4%), «Производительность труда и поддержка занятости» (по 28,3%) и «Безопасные и качественные дороги» (26,5%).

Выпускники перед зданием школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам «Цифровая экономика» (10,5%), «Международная кооперация и экспорт» (14,8%) и «Экология» (21,8%). В национальном проекте «Демография» самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение — 94%), в комплексном плане — проект «Коммуникации между центрами экономического роста» (41,8%), а самым неисполняемым — проект «Европа — Западный Китай» (1,4%); в национальном проекте «Здравоохранение» федеральный проект с самым высоким уровнем исполнения — «Развитие экспорта медицинских услуг» (проект уже исполнен на 100%), а наименьшим — проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (16,7%).

Дорожные работы Russianhighways.ru

В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнение по федеральным проектам «Дорожная сеть» и «Автомобильные дороги Минобороны» составило по 31,2% от годовых планов. У федерального проекта «Информационная безопасность уровень исполнения — 15,2%. В национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» лучшее значение показателей только у проекта «Логистика международной торговли» (20,5%).

То, на чем ИА REGNUM настаивал, теперь утверждает и сам А. Кудрин: «Система стратегического планирования деятельности органов исполнительной власти не способствует достижению национальных целей». Правительству М. Мишустина нужно срочно пересматривать законодательство в отношении государственного стратегического планирования в Российской Федерации. От такого наследия предшественников нужно точно отречься. 2024 год приближается ускоренными темпами.