Хабаровск, , 09:38 — REGNUM Массовые несогласованные акции в поддержку задержанного 9 июля возле своего дома и арестованного 10 июля Басманным судом Москвы на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске. Об этом 11 июля сообщает портал dvhab.ru.

По информации источника, стихийная акция в поддержку арестованного политика началась на площади Ленина, которая была ограждена забором, однако протестующие снесли его, а затем собравшиеся перешли к зданию правительства края.

Также сообщается, что участники стихийной акции скандируют: «Это наш край», «Мы здесь власть», «Свободу», «Уходи Москва», «Свободу Фургалу» и требуют разбирательства данного дела в Хабаровске, а не в Москве. Полиция не противодействует собравшимся.

При этом численность участвующих в акции оценивается разными наблюдателями и политическими силами от 5 до 20 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об аресте на двух месячный срок вынес в отношении ранее задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в участи в тяжких преступлениях в начале 2000-х годов, вынес Басманный суд Москвы.