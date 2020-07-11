Гаага, Нидерланды, , 09:35 — REGNUM Иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийского Boeing MH17 получен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 11 июля сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».

"Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов к России в деле об авиакатастрофе рейса MH17», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время в ЕСПЧ изучается данный иск.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что иск по поводу катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом является еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Нидерланды готовят иск в ЕСПЧ к России из-за катастрофы MH17