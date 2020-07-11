Киев, , 09:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О высшем образовании» № 744-IX, согласно которому предусмотрено «расширение прав» абитуриентов из республик Донбасса и российского Крыма, сообщает 10 июля пресс-служба президента Украины.

В пресс-службе украинского лидера напомнили, что 3 июля данный закон был принят депутатами Рады. Внесение изменений в закон «О высшем образовании», по информации пресс-службы украинского лидера, инициировал сам Владимир Зеленский.

Абитуриенты из республик Донбасса, Крыма, а также из населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения, смогут поступить в любое высшее учебное заведение на территории Украины по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

«Для указанной категории абитуриентов поступление будет проходить по результатам вступительных экзаменов либо на основе ВНО (Внешнее независимое оценивание, аналог Единого государственного экзамена в России — ИА REGNUM) — по собственному выбору», — отметили в пресс-службе Владимира Зеленского.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, в начале июля 2017 года действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий поступать в высшие учебные заведения Украины жителям российского Крыма. Выбор высших учебных заведений для поступления абитуриентов, проживающим в Крыму, согласно подписанному Порошенко закону, ограничивался четырьмя областями Украины — Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.