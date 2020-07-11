Москва, , 09:30 — REGNUM Решение об аресте на двух месячный срок вынес в отношении ранее задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в участи в тяжких преступлениях в начале 2000-х годов, вынес Басманный суд Москвы. Об этом 10 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала», — заявили в пресс-службе.

При этом следствие попросило суд избрать в отношении задержанного и доставленного в Москву губернатор меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября 2020 года.

Позднее адвокаты задержанного краевого главы заявили, что они намерены обжаловать данное решение суда.

Также известно, что, по версии следствия, Сергей Фургал является причастным к организации убийств и покушения на убийство бизнесменов, которые были совершены организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в начале нулевых.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля во время допроса Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства и покушении на убийство. Против губернатора дали показания другие фигуранты дела. Сам Фургал свою вину не признал.