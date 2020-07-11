Саратов, , 08:48 — REGNUM Учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Полётами, проходившими на базе соединения дальней авиации, руководил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела. В них участвовало около десяти экипажей, состоящих только из руководящего лётного комсостава.

Опытные экипажи в ходе полетов отработали основные и наиболее сложные элементы лётной подготовки. В их числе — дозаправка в воздухе, полёты строем, на предельно малых высотах и в сложных метеорологических условиях. Также отрабатывались маневры ухода от огня противника, посадка «в слепую» по приборам и другие.

Отметим, что в «командирских» полётах, где задействован только опытный руководящий состав, отрабатываются методики выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области прошли лётно-тактические учения экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 полка дальней авиации.

В ходе учений около десяти экипажей бомбардировщиков, во взаимодействии с другими родами авиации, отработали боевое применение своего вооружения по наземным целям на полигоне. При выходе на цели «стратегам» пришлось преодолевать усиленное противодействие системы ПВО условного противника.

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