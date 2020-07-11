Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в 2018 году лично распорядился об осуществлении скрытой кибератаки на российское Агентство интернет-исследований. Об этом он сообщил 10 июля в интервью изданию The Washington Post.

Отвечая на вопрос научного сотрудника консервативного Американского предпринимательского института Марка Тиссена о своём непосредственном участии в кибероперации, американский лидер ответил утвердительно.

«Верно», — сказал Трамп.

Напомним, службы и ведомства США в период 2016—2018 годов считали Агентство интернет-исследований источником распространения информации, которая якобы оказывала влияние на американское общество, что в целом расценивалось как вмешательство во внутренние дела государства.

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