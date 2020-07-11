Киев, , 07:43 — REGNUM Внеочередное заседание украинского парламента запланировано на 13 июля. Об этом 10 июля на своем telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады», — написал депутат, добавив, что на повестке дня законопроекты президента Украины Владимира Зеленского.

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Кроме того, вечером в тот же день запланировано заседание депутатов фракции «Слуга народа», на котором планируется рассмотреть «кадровые вопросы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что рейтинг возглавляемой им политической силы падает. По его словам это произошло, как из-за внутренних политических процессов, так и из-за внешних причин.