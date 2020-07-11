Брюссель, , 07:07 — REGNUM Греческие депутаты Европарламента от партии «Новая Демократия» приступили к сбору подписей под обращением с призывом принять меры для сохранения собора Святой Софии, пишет 10 июля греческая газета Proto Thema.

«Использование Святой Софии турецким правительством для оказания давления на Евросоюз обращается во вред межрелигиозным отношениям», — объяснили авторы документа.

Обращение будет направлено верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Государственный совет Турции (высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

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