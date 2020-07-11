Париж, , 06:58 — REGNUM Разобраться с хулиганами, участвовавшими в беспорядках в Белграде во время антиправительственных демонстраций, пообещал 10 июля президент Сербии Александр Вучич.

«Хулиганы потерпят поражение, значительная их часть будет арестована, и они должны будут ответить за все злодеяния, в этом нет никаких сомнений», — сказал он в телеобращении из Парижа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестующие в Белграде, требуют, в частности, выражают протест против ужесточения карантинных мер из-за распространения коронавируса и требуют отставки президента. Ранее во время беспорядков в столице Сербии пострадали девятнадцать полицейских.

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