Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Предписание сотрудникам удалить приложение китайской социальной сети TikTok с корпоративных устройств выпустил американский банк Wells Fargo, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя финансового учреждения.

Данный шаг объясняется соображениям безопасности. По информации источника, в банке выявили ряд работников, у которых на служебных мобильных устройствах был установлен TikTok. После этого, с ними была проведена беседа о протоколах приватности и безопасности приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля компания Amazon объявила, что не требует от своих сотрудников удалять с мобильных устройств приложение TikTok, а рассылка об удалении была сделана «по ошибке».

Читайте ранее в этом сюжете: Требование Amazon к сотрудникам удалить TikTok «было ошибкой» — Reuters