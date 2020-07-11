Токио, , 06:31 — REGNUM Общественное мнение Японии стало более настороженным в связи с принятием поправки в Конституцию РФ о недопустимости действий по отчуждению территории России, заявил 10 июля бывший профессор токийского Университета Софии Тосихико Уэно.

По его словам, негативный эффект связан с ожиданием трудностей, которые могут возникнуть при заключении мирного договора между Россией и Японией, и получения, как на то рассчитывают в Токио, южных Курильских островов.

«Они (японцы — ред.) понимают, что возвратить северные территории будет сложнее, чем раньше», — цитирует РИА Новости Уэно.

По его словам, сегодня российские власти должны заявить, что переговоры о заключении мирного договора ведутся не для уступки территорий, а для демаркации японо-российской границы.

Напомним, четыре острова Курильской гряды были присоединены Советским Союзом по итогом Второй мировой войны. Тем не менее, политическая элита Японии регулярно поднимает данный вопрос, не соглашаясь признать данный факт свершившимся.

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