Нью-Йорк, США, , 06:13 — REGNUM Страны в Совете Безопасности ООН не смогли прийти к общему решению о продлении срока работы пограничного коридора на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарных грузов.

С января 2020 года для доставки гуманитарной помощи использовались два погранперехода — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Их мандат истёк 10 июля, после чего Совбез ООН должен был принять новую резолюцию.

Позиции стран разошлись, в частности, по числу пограничных пунктов пропуска. Россия, предлагала сохранить только один из КПП, и для этой цели последовательно предложила к рассмотрению две резолюции. Они не набрали достаточного числа голосов в Совбезе. На проекты европейских коллег, в которых предлагалось сохранить оба КПП, Россия и Китай накладывали вето.

Читайте также: Совбез ООН не принял резолюцию РФ о поставках гуманитарной помощи в Сирию

В постпредстве России при ООН 10 июля напомнили, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи создавался в 2014 году как срочная и временная, исключительная мера. Затем российские дипломаты неоднократно указывали на неполадки в работе системы мониторинга этого механизма, включая проблемы с отчётностью. Сегодня они по-прежнему не решены, а Россия выступает за «постепенное закрытие КПП и сворачивание всего механизма по мере того, как это будет позволять ситуации в стране».

Читайте ранее в этом сюжете: В Совбезе ООН вновь проголосовали против резолюции России о КПП в Сирии