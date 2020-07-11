Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Американские власти поддержат того политика в Венесуэле, которого посчитают законно избранным и пользующимся поддержкой населения, заявил президент США Дональд Трамп 10 июля в интервью телеканалу Telemundo.

Так, он ответил на вопрос продолжает ли он поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. По словам Трампа, в настоящее время оппозиционер является законно избранным, но «теряет определенную власть, поскольку в Венесуэле очень плохая система».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни заявила, что Дональд Трамп считает скандального оппозиционера Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, а не законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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