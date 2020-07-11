Иркутск, , 06:00 — REGNUM В Иркутской области прошли лётно-тактические учения экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 полка дальней авиации. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При решении поставленных в ходе учений задач, около десяти экипажей бомбардировщиков, во взаимодействии с другими родами авиации, отработали боевое применение своего вооружения по наземным целям на полигоне. При выходе на цели «стратегам» пришлось преодолевать усиленное противодействие системы ПВО условного противника.

Отмечается, что комсоставом дальневосточного авиационного соединения также были проверены действия лётного и инженерно-технического состава авиационного полка по выполнению нормативов ускоренной подготовки авиационной техники к вылету, а также к выводу техники полка из-под условного ракетного удара.

По итогам учений, в которых было задействовано более 50 единиц военной и спецтехники, командование отметило «слаженные действия личного состава авиационного полка при выполнении поставленных задач и при отработке вводных».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке прошли учебные полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 под руководством командиров авиационных полков, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, прошли. Во время таких полётов опытный командный и инструкторский лётный состав авиационных полков привлекается для обучения молодого пополнения из состава выпускников 2019 и 2020 годов.

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