Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Указ об иммиграции, который включает программу по защите детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую бывшей американской администрацией, намерен подписать президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telemundo.

По его словам, сейчас происходит доработка ряда юридических вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 60 дней приема иммигрантов в США из-за пандемии коронавируса.

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