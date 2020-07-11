Киев, , 05:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский до своего избрания обещал не пользоваться государственными резиденциями, но уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил 11 июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала «112 Украина».

«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было», — сказал украинский парламентарий.

Напомним, высший пост в системе государственной власти позволяет Зеленскому пользоваться государственными резиденциями, однако он пообещал отказаться от этого права между первым и вторым туром выборов в 2019 году.

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