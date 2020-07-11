Тегеран, , 09:35 — REGNUM 10 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов на встрече в российской столице обсудили последние события в Ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу текущего уровня двусторонних отношений, а также региональных событий. Представители двух государств обратили особое внимание на нынешнюю ситуацию в Сирии, Ираке, Палестине и Ливии.

Подчеркнув необходимость продолжения переговоров и углубления сотрудничества Тегерана и Москвы по региональным вопросам, Джалали и Богданов призвали к дальнейшему осуществлению тесных контактов между официальными лицами двух стран для содействия поиску решения острых региональных кризисов, парализующих деятельность правительств стран Ближнего Востока.