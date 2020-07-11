Тегеран, , 09:39 — REGNUM 10 июля представитель посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане, отмечая проблемы двустороннего сотрудничества в борьбе с нападениями пустынной саранчи, заявил, что продолжение игнорирования данного вопроса нанесет ущерб другим странам, в частности соседям Ирана, сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Сомайе Каримдуст заявила во время брифинга Национального центра по борьбе с саранчой (NLCC) в Исламабаде. На встрече присутствовали официальные лица Пакистана, послы и представители международных организаций.

Говоря о сотрудничестве и своевременной координации действий двух стран, она отметила, что лидеры Ирана и Пакистана продолжают поддерживать контакты с целью решения данного вопроса. Каримдуст подчеркнула, что обе страны также подготовили хартию по борьбе с саранчой, однако внешнее вмешательство создает препятствия в реализации двустороннего механизма.

По её словам, саранча уже опустошила посевы в нескольких регионах и теперь есть опасения, что угроза сможет нанести больший ущерб, поэтому роль регионального совместного сотрудничества в этом направлении должна быть воспринята более серьезно.