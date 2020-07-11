Тегеран, , 09:57 — REGNUM 10 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил в защиту проекта документа дорожной карты с Китаем, заявив, что, несмотря на все спекуляции по этому поводу в социальных сетях, соглашение может послужить источником гордости двух государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами в иранском городе Исфахан, Мусави отметил, что Иран предложил данный проект документа, чтобы показать, что отношения с Китаем являются всеобъемлющими и стратегическими, а не временными.

«Чтобы показать, что отношения Тегерана с Китаем являются всеобъемлющими, долгосрочными и стратегическими, а не краткосрочными и тактическими, Иран предложил установить 25-летний период для реализации данного документа», — сказал он.

«Документ был доработан иранской стороной и в настоящий момент проходит юридическое согласование в Китае», — заявил официальный представитель МИД, отметив, что после подписания соглашение также будет рассмотрено в иранском парламенте.