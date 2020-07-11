Тегеран, , 09:58 — REGNUM 9 июля президент Сирии Башар Асад подчеркнул необходимость расширения стратегического сотрудничества между Сирией и Ираном во время встречи с начальником штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммедом Багери. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.

Президент Асад также назвал подписание военного соглашения между Ираном и Сирией итогом многолетнего стратегического сотрудничества между двумя странами.

Выразив удовлетворение результатами двусторонних встреч и подписанием соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Дамаском, он отметил, что данные шаги свидетельствуют об уровне стратегического сотрудничества между Сирией и Ираном.

«Соглашение является результатом многолетнего совместного сотрудничества в борьбе с террористическими атаками на Сирию и враждебной политикой, направленной против Дамаска и Тегерана», — заявил президент Сирии.

Напомним, что ранее Багери и заместитель главнокомандующего сирийскими вооруженными силами генерал-майор Али Абдалла Аюб подписали в Дамаске всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами.