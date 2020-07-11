Тегеран, , 09:53 — REGNUM 9 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что убийство командующего антитеррористической операцией генерала Сулеймани является вопиющим нарушением Устава ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.

«Трусливое убийство генерала Сулеймани, героя борьбы с терроризмом в нашем регионе, было осознанным, что является явным нарушением Устава ООН. США несут ответственность за это преступное деяние и никак не смогут обелить его. Мы никогда не забудем, никогда не простим», — написал Мусави в своем твиттере.

Мусави опубликовал твит в то время, когда 44-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве осудила произвол правительств в отношении таких людей, как командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Кассем Сулеймани.

Генерал-лейтенант Сулеймани был убит силами США вместе с исполняющим обязанности командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями (ПМУ) Абу Махди Аль-Мохандесом и восемью офицерами.