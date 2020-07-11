Тегеран, , 09:35 — REGNUM 9 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с учетом полномочий, делегированных генерал-губернаторам, ограничения в период коронавирусной пандемии должны применяться разумно и пропорционально в каждом уголке страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.

Выступая на совещании руководителей специализированных комитетов Национальной целевой группы по COVID-19, Рухани призвал генерал-губернаторов восстановить ряд ограничений с учетом условий районов.

Говоря о положении Ирана с точки зрения серьезности ситуации на ранних стадиях вспышки коронавируса, он отметил:

«К счастью, благодаря надлежащей разработке политики, точному и практическому осуществлению планов, координации действий всех институтов в стране, а также неустанным и достойным усилиям медицинского персонала мы смогли проконтролировать первую волну коронавирусной инфекции в провинциальных городах и достичь относительного спокойствия обстановки в мае и июне».

Тем временем президент страны высоко оценил достижения Ирана в борьбе со смертельным вирусом за последние месяцы. Планы и меры в этой области вызвали восхищение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в настоящий момент большинство стран используют опыт Ирана в борьбе с COVID-19.