Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Роджер Стоун оказался жертвой лжи о сговоре с Россией, который раскручивали годами леваки и их союзники в средствах массовой информации, чтобы подорвать президентство Трампа», — отмечается в сообщении.

В сообщении также указывается, что со Стоуном уже поступили несправедливо. Также сообщается об ухудшении его здоровья из-за пребывания под стражей. Теперь, согласно указу Трампа, Стоуна выпустят из заключения.

«Роджер Стоун теперь свободный человек!», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Роджер Стоун имеет все шансы на то, чтобы быть оправданным. По его словам, Стоун не имел никакого отношения к избирательной компании американского лидера в 2016 году.

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