Бангкок, , 03:29 — REGNUM Иммиграционное бюро Таиланда разместила сотню своих сотрудников в приграничной зоне для борьбы с нелегальными мигрантами из Мьянмы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Таиланде почти 50 дней не фиксируют случаев локального заражения коронавирусом нового типа. Тем не менее власти опасаются, что нелегальные мигранты из Мьянмы могут занести инфекцию в страну. В связи с этим было принято решение усилить контроль за границей, чтобы пресечь проникновение нелегалов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 июля в Мьянме подтвердили 326 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что новые случаи были выявлены среди приехавших из Индии и Бангладеш.

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