Варшава, , 03:01 — REGNUM В Польше 11 июля, накануне воскресного голосования во втором туре президентских выборов, наступил «день тишины», когда запрещены любые формы прямой или косвенной агитации за кандидатов.

В течение двух дней — до закрытия избирательных участков вечером 12 июля — в стране не допускается обсуждение программ кандидатов, публикация их рейтингов и проведение социологических опросов. Местные СМИ смогут опубликовать данные экзитполов только после закрытия в 21:00 12 июля 27 тысяч избирательных участков, которые откроются в этот день в 07:00.

Напомним, на президентский пост в Польше претендуют действующий глава государства Анджей Дуда, баллотирущийся на второй срок и поддерживаемый правящей партией «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Оппонирует ему мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую в Польше оппозиционную партию «Гражданская платформа».

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов. Ранее Дуда принял предложение кандидата от оппозиционной «Гражданской коалиции» Тшасковского о проведении перед вторым туром телевизионных дебатов.

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