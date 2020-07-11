Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Контрпродуктивным назвал выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью парламентскому телевидению «Дума ТВ».

«Нам это решение представляется контрпродуктивным. Оно отражает все тот же курс на односторонние действия — пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества», — сказал он.

По словам Рябкова, решение администрации США, которое принято в условиях сложной эпидемиологической ситуации, не принесёт никакой пользы, и, напротив, ещё больше ослабит организацию.

Ранее представитель правительства Германии Мартина Фитц назвала решение США о выходе из ВОЗ ударом для системы международного сотрудничества.

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