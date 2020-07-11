Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Компания Amazon не требует от своих сотрудников удалять с мобильных устройств приложение китайской социальной сети TikTok, соответствующая электронная записка была разослана сотрудникам «по ошибке». Об этом со ссылкой на пресс-службу Amazon 10 июля сообщает агентство Reuters.

«Электронное письмо было направлено этим утром некоторым нашим сотрудникам ошибочно… Изменений в нашей политике по отношению к TikTok не вносились», — заявили в пресс-службе Amazon, комментируя информации СМИ о том, что в компании была распространена инструкция, обязывающая сотрудников «по соображениям безопасности» удалить со своих мобильных устройств приложение TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подтвердил, что запрет на работу китайского приложения TikTok рассматривается Вашингтоном. Ранее о возможном запрете TikTok в США заявил госсекретарь Майк Помпео.

Пользователи отмечают, что социальная сеть TikTok перестала работать в Гонконге, где было введено ограничение на использование мессенджеров и социальных сетей, которые полностью не контролируются китайскими властями.

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