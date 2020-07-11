Москва, , 01:06 — REGNUM Ложью и домыслами назвал обвинения в коррупции в свой адрес генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на пресс-конференции в Москве.

«Это сплошная ложь, основанная на домыслах. Я решил немедленно дать ответ, потому что это продолжение той кампании, которая была в прошлом году», — сказал он.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась публикация, в которой утверждалось, что, гендиректор РУСАДА и его сотрудники якобы злоупотребляли служебным положением, замешаны в коррупции и нецелевом расходовании средств.

В ходе пресс-конференции, посвящённой этой теме, Ганус заявил, что в мае 2020 года в агентстве был завершён аудит, а опубликовавшие этот текст авторы «не представляют себе реальное положение дел».

Читайте также: WADA передало ITA 50 «приоритетных» дел российских спортсменов