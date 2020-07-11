Менло-Парк, США, , 00:54 — REGNUM Руководство компании Facebook может ввести запрет на размещение политической рекламы перед выборами президента США, вопрос находится в стадии обсуждения. Об этом 10 июля сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что возможный запрет сможет защитить пользователей социальной сети от сообщений, способных ввести в заблуждение. Однако в администрации просчитывают и возможные последствия запрета на явку или способность кандидатов реагировать на последние новости или новую информацию.

Bloomberg отмечает, что данный шаг был бы большим изменением для Facebook, не проверяющей на достоверность факты избирательных кампаний политиков.

Напомним, 3 ноября в США должны пройти очередные выборы президента. В этот день американцам предстоит также выбрать вице-президента, 35 членов Сената, всех членов Палаты представителей, 11 губернаторов, в нескольких штатах пройдут выборы членов законодательных собраний.

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