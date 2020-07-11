Штат Калифорния, США, , 00:51 — REGNUM В США в связи с пандемией нового коронавируса планируется досрочно освободить из тюрем штата Калифорния около 10 тысяч заключенных. Об этом 10 июля сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, управление штата, которое курирует работу пенитенциарных учреждений, объявило о намерении часть заключенных освободить на шесть месяцев раньше окончания положенного срока. Под данную «амнистию» не попадают осужденные за тяжёлые преступления и те, кто был участвовал в правонарушениях в период с 1 марта по 5 июля.

Предложенным критериям соответствует примерно 108 тысяч заключённых в тюрьмах штатах. По данным агентства, около 10 тысяч из них могут быть освобождены досрочно.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, в США общее число заразившихся SARS-CoV-2 составляет 3 163 505. Также в США скончались 133 847 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня губернатор штата Орегон Кейт Браун приняла решение до окончания срока наказания освободить из-под стражи 57 заключённых, здоровью которых может угрожать заражение коронавирусом нового типа.

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