Приштина, , 01:40 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа оказался заражен коронавирусом.

Об этом сообщил сам Мустафа на своей странице в социальной сети Facebook. Политик заявил, что помимо усталости, он не испытывает каких-либо симптомов болезни. Родственники политика здоровы.

Сейчас Мустафа является лидером партии власти, его ставленник и заместитель в партии Авдулла Хоти является главой правительства. Благодаря поддержке президента Хашима Тачи Мустафе удалось отстранить от власти бывшего партнера по коалиции Альбина Курти и добиться передачи мандата на формирование правительства Хоти.

Напомним, ранее оказалось, что лидер франции ЛДК Арбен Гаши и ещё четверо депутатов этой партии оказались носителями коронавируса.

В настоящий момент эпидемия коронавируса в Косово идет на подъем. Несмотря на то, что уровень тестирования остался прежним, количество выявляемых носителей вируса в сутки совпадает с соседней Македонией, где интенсивность тестирования в 4 раза выше.

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