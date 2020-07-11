Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки разочарованы решением властей Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть и ожидают услышать от официальной Анкары информацию о том, как историческая достопримечательность останется доступной для всех посетителей. Об этом 10 июля заявила представитель государственного департамента США Морган Ортагус.

Напомним, Государственный совет Турции (высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Ортагус напомнила, что собор Святой Софии — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и он является важной частью «исторических объектов Стамбула». Турецкое правительство обязано сохранить доступ к собору Святой Софии для всех посетителей.

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии… С нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить ее беспрепятственный доступ для всех», — сказала представитель Госдепа.