Тирана, , 00:25 — REGNUM В пятницу 10 июля Европейская комиссия представила отчет по выполнению Албанией критериев для либерализации визового режима с ЕС.

На своей странице в социальной сети Twitter посол ЕС в Тиране Луиджи Сореца заявил, что в отчете говорится, что Албания по-прежнему соответствует всем критериям, предъявляемым стране, однако стране необходимо сосредоточиться на таких сферах как безопасность и миграция, в которых необходимо сделать еще много шагов.

В отчете подчеркивается, что Албания должна предпринять меры по препятствию незаконной миграции из страны и создать условия для уменьшения количества запросов на предоставление убежища граждан Албании в странах ЕС. С целью уменьшить миграционное давление на ЕС из страны власти в Тиране должны сотрудничать с агентствами ЕС и странами-членами альянса.

Также стране рекомендуется повысить эффективность расследования преступления и предпринять шаги по усилению силы закона и борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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