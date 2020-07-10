Москва, , 23:58 — REGNUM Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в Контактной группе в Минске о необходимости пересмотра Минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом Козак заявил журналистам сегодня, 10 июля.

Напомним, что вице-премьер Украины, заместитель глав украинской делегации Алексей Резников заявил, что Минские соглашения устарели и должны быть изменены.

Козак подчеркнул, что в Москве не перестают удивляться, с каким завидным постоянством представители украинской власти с официальным статусом делают различного рода заявления, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются.

«Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц — это и есть официальная позиция государства», — отметил Козак.

Далее он сказал, что если в самое ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений. А значит, никакого минского и «нормандского» форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе более не будет.

«Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года», — добавил Козак.