Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Соединенные Штаты разочарованы решением властей Турции сделать собор Святой Софии мечетью и ожидают от Анкары информации о том, каким образом этот исторический храм останется доступным для всех желающих его посетить, заявила 10 июля журналистам представитель госдепа США Морган Ортагус.

Она отметила, что собор является частью «исторических объектов Стамбула», состоящих в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также всемирно признанным объектом богатой истории разных культур.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции отменил декрет 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале мусульманских богослужений в его стенах.

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