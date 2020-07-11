Скопье, , 00:24 — REGNUM Бывшему премьер-министру Северной Македонии и главе Социал-демократического союза Зорану Заеву снова не везет. В сети появилась уже вторая запись с компроматом на этого политика. На этот раз это видеозапись разговора Заева с неизвестным лицом, в которой тот оскорбляет албанцев. Которые, напомним, составляют почти треть населения страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, на записи слышно, как Заев заявляет, что «албанцы не стоят и пяти монет». В ответ его собеседник заявляет, «но у них есть боевики», на что Заев отвечает — «боевики есть везде в мире».

После публикации записи Заев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он не словом, а делом доказал свою любовь к албанцам и стал первым политиком, призвавшим македонцев голосовать за албанцев на выборах и сотрудничать с албанцами и назвал запись злостной манипуляцией.