Москва, , 22:53 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 30 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 10 июля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Отмечается, что за этот же период вблизи российских границ было зафиксировано два беспилотника иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

По данным Минобороны, все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. В восьми случаях с целью недопущения нарушения границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Сообщается, что ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.