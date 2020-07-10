Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отреагировал на появившуюся в различных мессенджерах информацию о своей возможной отставке. По его словам, впереди много работы по развитию областного центра.

«Увольняться — этого в планах нет, слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые, я надеюсь, мы вместе с ростовчанами и реализуем. А посты в некоторых нечистоплотных СМИ и интернет-пространстве — это просто их желание «попиариться» и привлечь к себе внимание», — цитирует сити-менеджера ТАСС.

В настоящее время глава администрации Ростова-на-Дону находится в отпуске.