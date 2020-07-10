Анкара, , 21:44 — REGNUM Турция сотни лет следила и реставрировала храм Святой Софии и теперь делает большое дело, открывая его для богослужений, заявил 10 июля в телеобращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкие завоеватели Константинополя нашли храм в «плохом состоянии» и в «паутине».

"На протяжении 560 лет наши предки смотрели за Айя Софией, как за жемчужиной, постоянно реставрируя ее и добавляя красоту этому великолепному строению. Мы уверены, что мы совершим большое дело открыв это место для поклонения, а также сохранив культурную составляющую этого здания», — заявил Эрдоган.

Ранее он подчеркнул, что любые комментарии по поводу превращения храма Святой Софии в мечеть будут расцениваться как вмешательство в суверенитет Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции отменил декрет 1934 года о превращении храма Святой Софии в музей. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале мусульманских богослужений в этом храме.

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