Анкара, , 21:35 — REGNUM Начало исламских богослужений в храме Святой Софии — внутреннее дело Турции, заявил 10 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, которое транслирует телеканал TRT.

По его словам, любые комментарии на тему превращения этого храма в мечеть будут расцениваться как вмешательство в суверенные дела Турции.

«Открытие Айя-Софии для молитвы напрямую связано с суверенитетом нашей страны, и вопрос рассматривался в соответствии с этим правом. Любые комментарии на эту тему мы воспринимаем вмешательством в суверенные дела Турции», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции отменил декрет 1934 года о превращении храма Святой Софии в музей. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале мусульманских богослужений в этом храме.

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