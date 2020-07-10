Москва, , 21:23 — REGNUM Решение властей Нидерландов обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к России в связи с крушением малайзийского боинга рейса MH17 в 2014 году является очередным ударом по отношениям между двумя странами. Об этом сегодня, 10 июля, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что власти Нидерландов с самого начала встали на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса MH17. Нидерланды последние шесть лет действовали не в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования, подчеркнула Захарова.

«Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», — сказала представитель МИД России.