Вена, , 21:18 — REGNUM Изменение статуса собора Святой Софии стало «еще одним шагом» Турции в сторону от Европы, заявил 10 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на странице ведомства в Twitter.

Он выразил сожаление по поводу такого шага Анкары.

«Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем решении Турции превратить Айя-Софию в мечеть и не можем его понять. Отмена статуса музея, открытого для всех культур и религий, — это еще один шаг, отдаляющий Турцию от Европы», — указано в заявлении Шалленберга.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции отменил декрет 1934 года о превращении храма Святой Софии в музей. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале мусульманских богослужений в этом храме.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮНЕСКО «глубоко сожалеют» о решении Турции по собору Святой Софии

Читайте развитие сюжета: Эрдоган: любой комментарий по Айя Софии — вмешательство в наш суверенитет