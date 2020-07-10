Москва, , 20:34 — REGNUM Российская Федерация отвергает обвинения в какой бы то ни было причастности к катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», который выполнял рейс MH17, которое произошло в небе над Донбассом в 2014 году. Официальное заявление на этот счет обнародовало сегодня, 10 июля, Министерство юстиции России.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», — сказано в заявлении Минюста России.

При этом в Минюсте добавили, что Россия готова отстаивать свою позицию в Европейском суде по правам человека. Однако пока ЕСПЧ никак не уведомлял Москву о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малазийского Boeing.

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — подчеркнули в Минюсте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти Нидерландов решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с катастрофой лайнера MH17 в 2014 году. Правительство Нидерландов решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».