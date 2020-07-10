Лампедуза , Италия, , 20:02 — REGNUM Судя по миграционной политике правительства Италии, в нём работают либо «кретины», либо «сообщники» перевозчиков нелегалов, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 10 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

По официальным данным, за последние сутки на остров Лампедуза прибыли более 600 нелегальных мигрантов, в последние недели этот показатель постоянно растет. Местные жители и местные власти выражают свое растущее недовольство.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года новое либерал-популистское правительство страны вновь открыло порты Италии для перевозчиков мигрантов.

Накануне последних национальных выборов (в марте 2018 года) все без исключения основные партии Италии (включая ныне правящих либералов и популистов) выступали за ограничение нелегальной миграции.